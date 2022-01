Covid – 7.328 nuovi casi, 32 le vittime. Messina in testa con 1.491 contagiati del giorno

Continuano a crescere i contagi da Covid-19 in Sicilia, come nel resto d’Italia.

Secondo il bollettino di mercoledì 5 gennaio emesso dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore nell’Isola sono state diagnosticate 7.328 nuove infezioni da Covid-19 a fronte di 60.862 tamponi processati. Ieri i nuovi casi erano stati 6.415 su 58.829 tamponi. Il tasso di positività sale al 12%, in aumento rispetto al 10,7% di ieri.

32 le vittime in un solo giorno: un numero ancora elevato (ieri erano state 40), così il totale dei decessi da inizio pandemia raggiunge quota 7.615.

Negli ospedali la situazione peggiora ulteriormente: complessivamente le persone ricoverate in Sicilia sono 1.028 (+21 rispetto a ieri), di cui 913 in area medica (ieri erano 893) e 115 in terapia intensiva (+1) con 7 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

La suddivisione tra le province vede in testa ancora la provincia di Messina con 1.491 nuovi casi, seguita a stretto giro da Palermo con 1.200 e Catania con 934. In tripla cifra Caltanissetta con 746, Trapani con 697, Agrigento con 681 nuovi casi e poi 576 a Enna, 558 a Ragusa e 427 a Siracusa.

A livello nazionale anche oggi la Sicilia si trova all’ottavo posto per incremento dei nuovi casi. L’intera nazione fa registrare ben 189.109 contagi e 231 decessi.

Tra le regioni ai primi posti Lombardia (+51.587), Toscana (+16.957) e Piemonte (+16.937).