Ucria, il sindaco Crisà ufficializza la sua ricandidatura alle comunali del 2023 e rilancia sui progetti già in corso

Trecentomila euro del bilancio comunale destinati al recupero delle case popolari di Santa Caterina, il rifacimento del manto stradale di Trainara, Milimita e Castello con lavori finanziati dalla Regione per circa 120mila euro e il progetto per la realizzazione di nuovi parcheggi comunali in via Lorisa per circa € 600.000,00, a cu si aggiungono il recupero del bosco di Bellino, finanziato dalla Regione per circa € 500.000,00, l’apertura del micro nido, per il quale è già stata inoltrata istanza di finanziamento alla Città Metropolitana di Messina nell’ambito del “PNRR linea progettuale -Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2” e il progetto di fattibilità tecnica-economica di riqualificazione di piazza Rimembranza, Caffuti e la creazione di un parco avventura all’interno del parco suburbano per un totale di € 740.000,00.

Questi sono solo alcuni dei principali obiettivi che l’amministrazione guidata dal sindaco Enzo Crisà ha intenzione di portare a termine in questo primo scorcio del 2022. Come evidenziato nella relazione presentata all’ultima seduta del Consiglio Comunale, i lavori finanziati nel periodo 2018-2021 sono pari a circa 5 milioni di euro.

“Continuiamo a perseguire – dichiara il primo cittadino – il compito che ci siamo prefissi al momento del nostro insediamento: porre rimedio agli anni di immobilismo che ci hanno preceduti. In tal senso si inquadra l’intervento volto a riqualificare le case popolari di Santa Caterina, che versano in una situazione di degrado ormai insostenibile per i residenti. Ancora, e mai era stato fatto in precedenza, è di prossima apertura il micro nido che accoglierà circa quindici bambini tra 0-3 anni”.

Un capitale di iniziative e interventi già portati a termine che l’amministrazione Crisà intende incrementare non solo nell’ultimo anno di sindacatura ma anche, con il consenso degli elettori ucriesi, per il prossimo quinquennio 2023-2028. “Sono orgoglioso di poter comunicare fin d’ora ai miei concittadini che l’intera squadra di amministratori e consiglieri si presenterà compatta alle prossime elezioni comunali.” dichiara il sindaco “Sottoporremo al giudizio degli elettori il lavoro svolto unitamente ai nuovi traguardi che ci prefiggiamo di raggiungere, avendo sempre in mente il benessere dell’intera comunità.”