Covid – Sant’Agata Militello: prorogata al 10 gennaio la riapertura delle scuole cittadine

La prima ordinanza sindacale dell’anno 2022 a Sant’Agata di Militello riguarda misure di contenimento della diffusione del covid-19 e in particolare le scuole.

E’ stata la stessa dirigente del Primo Istituto Comprensivo “Cesareo” di a chiedere con una nota al primo cittadino di differire la ripresa dell’attività didattica in presenza per la presenza di numerosi insegnanti ed alunni positivi al Covid-19. Inoltre ci sarebbero casi di positività anche tra insegnanti ed alunni delle Scuole Capuana. sempre del Primo Istituto Comprensivo santagatese. Per questo il primo cittadino Bruno Mancuso ha disposto il differimento, in via precauzionale della riapertura delle attività didattiche in presenza per giorno 10 gennaio 2022 di tutti i plessi scolastici del Primo Istituto Comprensivo di

Sant’Agata di Militello.

Per quanto riguarda, invece, la scuola “Marconi” la data di riavvio delle lezioni in presenza ere già stata fissata per il 10 gennaio.