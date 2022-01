Messina – Donazione di cornee da parte di un 67enne deceduto nei giorni scorsi, l’ennesimo gesto d’amore

L’ennesimo dono di un uomo che della generosità aveva fatto la sua ragione di vita. Si tratta di una donazione di cornee, prelevate all’ospedale Piemonte dai medici Salvatore Leonardi, responsabile dell’unità operativa di Rianimazione e Lorenza Mazzeo, referente locale per la donazione di organi e tessuti, insieme al dott. Salvatore Spadaro, infermiere di Rianimazione e con la collaborazione logistica dei signori Angelo Iannello e Gabriele Scionti.

Un uomo di 67 anni, deceduto in reparto, grazie alla sensibilità dei familiari, ha regalato ad altri ciò che nella sua vita era stato tanto prezioso: la vista.

Quella vista che l’aveva portato in giro per l’Italia, nei centri più accreditati, per risolvere i suoi problemi, così grandi prima della partenza e così piccoli, quando nelle sale d’aspetto vedeva bambini con patologie altrettanto gravi quanto la sua, tanto da sentirsi, a volte, fuori posto lì, dispiaciuto quasi di essere più fortunato di altri pazienti più giovani che di cose ne dovevano vedere ancora tante.

E’ questo il senso ed il significato dell’amore per il prossimo, di quell’altruismo che senza esitazione, i familiari hanno saputo tradurre in quel gesto di generosità che è stato la donazione delle cornee, perché come ha detto la moglie, se avesse potuto fare qualcosa, non avrebbe voluto che altri soffrissero con la vista come lui.

Ricordiamo che il prelievo delle cornee, è un piccolo intervento mini-invasivo che non lascia cicatrici. Consiste nel rimuovere la cornea, una sottile lente trasparente e superficiale che è esattamente come una comune lente a contatto. Il prelievo si può eseguire entro le 24 ore dal decesso, nei pazienti fino a 79 anni e perfino a domicilio. Dare la possibilità a qualcuno di potere vedere, è una continua emozione per chi dona e per chi riceve, la direzione strategica dell’IRCCS, in particolare la dott. Maria Felicita Crupi, ringrazia la famiglia per il grande gesto compiuto, è un grande regalo, l’opportunità per qualcuno, di potere vedere e conoscere il mondo.