Covid – Mistretta sono 380 i casi registrati. Il Sindaco “Numeri incerti, ma la cifra è approssimativamente quella”

Sarebbero 380 i casi di positività registrati a Mistretta, tra tamponi rapidi e molecolari processati in questi giorni. Il dato, riportato dal quotidiano Nebrodi News, è stato confermato alla nostra redazione dal sindaco amastratino, Tatà Sansarello.

“Sono dati approssimativi e parziali” ha spiegato il primo cittadino, facendo riferimento all’ormai nota criticità del sistema ASP letteralmente in tilt. “Abbiamo superato abbondantemente i 300 positivi”.

In queste ore nel piccolo comune montano, nonostante non ci siano al momento in atto particolari restrizioni, si respira un clima da zona rossa. I cittadini, infatti, con grande senso di responsabilità, stanno evitando di uscire di casa, se non per le commissioni necessarie e c’è pochissima gente in giro.