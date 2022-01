Covid, ancora 4 vittime nel messinese. Sale il numero dei contagi e dei ricoveri ospedalieri

La provincia di Messina registra altre 4 vittime positive al coronavirus. Si tratta di un uomo di Messina di 60 anni, un 74enne di Barcellona P.G., una donna di Messina di 96 anni e di un messinese di 78 anni, tutti deceduti ieri, 1 gennaio 2022, al Policlinico della Città dello Stretto. Nessuno dei 4 risulterebbe vaccinato.

In salita anche i ricoveri ospedalieri, + 5 nelle ultime 24 ore: 81 i ricoveri al Policlinico, di cui 18 in rianimazione; 34 all’ospedale Papardo, di cui 7 in rianimazione, 25 a Barcellona P.G e 9 all’Irccs Piemonte, per un totale di 149 ospedalizzati.

Per quanto riguarda la diffusione del virus nei singoli comuni, tenuto conto che non tutti i sindaci hanno aggiornato i dati, viste anche le festività, questi i numeri attualmente disponibili.

A Tortoroci sono 95 i casi, a Capo d’Orlando il dato resta fermo al 31 dicembre ed è di 78 contagiati, ma il numero sembra destinato a salire. Poi Brolo 24 – che sarà sede di Usca scolastica, come formalizzato oggi dall’ufficio del commissario straordinario covid di Messina- Piraino 22, San Marco 12, San Fratello 6, Mirto 36. A Torrenova, dove il dato al 31 dicembre riportava 49 positivi, il sindaco sembrerebbe intenzionato a non riaprire le scuole dopo la pausa natalizia, ritenendo che, vista la crescita esponenziale di casi nel comprensorio e con le nuove regole, l’attività didattica in presenza significherebbe mettere a rischio i bambini, considerato anche il fatto che una consistente percentuale di cittadini sotto i 12 anni non è vaccinata.

A Santo Stefano Camastra si contano 30 casi e 90 persone in quarantena. Il sindaco Re, riscontrando che il 25% delle popolazione stefanese non si è ancora sottoposta a vaccino ha fatto appello ai propri concittadini a sottoporsi ad immunizzazione. Inoltre ha annunciato che nelle prossime ore, con il supporto delle locali forze di polizia, nelle prossime ore verranno intensificati i controlli per il rispetto delle normative anti-covid, oltre ad aver già disposto divieto di stazionamento serale in alcune aree pubbliche della cittadina.

Ad Ucria il primo cittadino Vincenzo Crisà ha aggiornato il dato a questa sera e sono 36 i casi registrati nel piccolo comune, comunicando che la maggior parte di questi sono risultati positivi al test rapido.

A Barcellona P.G. il sindaco, Pinuccio Calabró ha diramato l’ultimo bollettino questo mattina, segnalando 669 positivi, di cui 4 ricoverati al Cutroni Zodda, mentre a Milazzo sono ora 326 i casi accertati, secondo il bollettino reso noto questa sera dall’amministrazione Midili.

A Mistretta, infine, dopo giorni di attesa ed apprensione, non c’è ancora un riscontro ufficiale del numero dei tamponi molecolari positivi. Secondo fonti in loco sarebbe salito di gran lunga il numero dei test con esito positivo. I cittadini amastratini chiedono di conoscere la reale situazione epidemiologica nel comune e monta la polemica sui social.