Covid, 6 morti nel messinese, tra cui un 78enne di Patti. I ricoveri ospedalieri salgono a 144

Per la provincia di Messina inizia nel segno del lutto il 2022, registrando il record negativo di 6 decessi tra ieri 31 dicembre 2021 ed oggi 1 gennaio 2022.

Questa la triste conta di questa mattina:

Al Policlinico deceduti ieri un uomo di Messina, 68 anni ed un uomo di Patti, 78 anni; un uomo di Messina, 82 anni ed un uomo ed una donna, entrambi messinesi ed entrambi 89enni, deceduti oggi.

Al Papardo morto ieri un uomo di 76 anni.

Continua inoltre a salire la pressione sugli ospedali della provincia: 144 in tutto i ricoverati, con un incremento di 5 degenti in 24 ore. 80 i ricoverati al Policlinico, di cui 16 in rianimazione; 34 al Papardo, con 7 degenti in terapia intensiva; 21 i ricoverati al centro covid di Barcellona Pozzo di Gotto e 9 all’IRCSS Piemonte.