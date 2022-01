Covid – 5.764 nuovi casi in Sicilia, 12 le vittime. In crescita i ricoveri

Di record in record: non si arresta l’impennata dei casi Covid in Sicilia.

Secondo il primo bollettino dell’anno emesso del ministero della Salute, nell’Isola si sono registrati 5.764 nuovi casi di Covid su 56.390 tamponi processati.

12 le vittime a causa del Covid (ieri i nuovi casi erano stati 5.463 su 62.437 mila tamponi) e il tasso di positività sale dall’8,7% al 10%.

L’isola è all’ottavo posto per contagi tra le Regioni: al primo c’è la Lombardia con 37.270 casi, al secondo la Toscana con 14.994 casi, al terzo posto il Veneto con 14.270 casi.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 47.765 con un aumento di 5.163 casi. I guariti sono stati 569.

Degli attuali positivi i ricoverati sono in tutto 870. In reparti ordinari con sintomi sono 768 (+19), mentre si trovano in terapia intensiva 102 pazienti (+4).

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: Palermo 1.595, Catania 1.241, Trapani 637, Messina 607, Caltanissetta 525, Siracusa 488, Enna 435, Agrigento 281, Ragusa 243.

A livello nazionale nell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute sono 141.262 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore.

Un dato che porta a oltre un milione il numero di persone attualmente positive al virus in Italia: 1.021.697. 111 le vittime. Oltre un milione di tamponi processati.

Sono 1.297 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 37 in più. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.265, 115 in più rispetto a ieri.