Ultimo dell’anno con un nuovo record: 5.463 nuovi contagi in Sicilia, 771 nel messinese

Di record in record: non si arresta l’impennata dei casi Covid in Sicilia. Secondo il bollettino dell’ultimo dell’anno emesso del ministero della Salute, nell’Isola si sono registrati 5.463 nuovi casi di Covid (su 62.437 tamponi processati).

4 le vittime dovute al Covid (ieri i nuovi casi erano stati 3.963 su 55.769 mila tamponi) e i morti comunicati 17.

Il tasso di positività sale dal 7,1% all’8,7%.

Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 749, mentre si trovano in terapia intensiva 98 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.442 a Palermo, 1.100 a Catania, 771 a Messina, 208 a Ragusa, 383 a Trapani, 452 a Siracusa, 297 a Caltanissetta, 388 ad Agrigento e 438 a Enna.

A livello nazionale nell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute sono 144.243 nuovi casi e 155 i morti. I tamponi processati sono 1.224.025 e il tasso di positività è dell’11,8%. Salgono di 284 unità i ricoveri ordinari e di 34 le terapie intensive.

Oggi la Sicilia è al nono posto tra le regioni per incremento dei nuovi casi dopo Lombardia (+41.458), Toscana (16.886), Campania (14.587), , Piemonte (11.501), Emilia Romagna (10.167), Veneto (9.028), Lazio (8.477) e Puglia (5.807).