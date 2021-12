Crescita dei contagi in Sicilia, l’On. Laccoto: “Serve integrare il personale delle Usca”

“La costante e rapidissima crescita dei contagi richiede risposte immediate e straordinarie da parte delle autorità – commenta il deputato regionale Giuseppe Laccoto. Se da un lato i provvedimenti del governo nazionale sono rivolti a calibrare le quarantene in base al ciclo di vaccinazione e a preservare il tessuto economico-sociale senza stabilire chiusure che sarebbero devastanti, dall’altro occorre incrementare la presenza sanitaria sul territorio rivolta all’esecuzione dei tamponi e al tracciamento dei contatti. Almeno in questa fase di emergenza, è necessario integrare il personale delle Usca, aumentare il monte ore degli operatori, rafforzare i presidi territoriali ed organizzare team sanitari mobili: queste rappresenterebbero le prime risposte concrete anche da un punto di vista psicologico per la popolazione. Bisogna accelerare i tempi per processare e comunicare l’esito dei tamponi molecolari e inoltre occorre migliorare la comunicazione tra i medici di medicina generale e le stesse Usca. Ma penso anche all’impiego di volontari con compiti di informazione e sensibilizzazione della popolazione al rispetto delle regole e al fondamentale aspetto della vaccinazione”.