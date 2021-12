Covid, Capri Leone, 19 i casi accertati. Il sindaco: “I casi sono più del doppio. Crisi del sistema di tracciamento”

“Continua a crescere la curva dei contagi da Covid nel nostro hinterland. Come abbiamo avuto modo di rilevare ieri l’aumento improvviso dei positivi e la conseguente crisi del sistema di tracciamento, con i ritardi nelle comunicazioni, ha, di fatto, reso impossibile la precisa quantificazione del numero reale dei casi in ogni paese.” Lo mette nero su bianco con una nota via fecebook il sindaco di Capri Leone, Filippo Borrello, che aggiunge che solo nel comune da lui amministrato, a fronte di 19 casi già confermati con tampone molecolare, in base agli esiti dei rapidi di cui l’amministratore è a conoscenza, ha contezza che il numero dei positivi sia in realtà superiore al doppio di questo dato.

“Questa mattina, presso il nostro municipio, abbiamo dato vita ad un tavolo tecnico per fare il punto sulla situazione dei contagi nel nostro paese e per individuare delle soluzioni ai problemi connessi. Oltre al sottoscritto c’erano l’Assessore ai Servizi Sociali, l’Assessore alla Sicurezza, il Comandante della Polizia Municipale, i nostri ragazzi del Servizio Civile e il Presidente della Cooperativa Sanecoop che ha messo a disposizione gratuitamente la propria struttura ed il proprio personale per aiutarci a fronteggiare l’emergenza.” continua Borrello.

“Stiamo predisponendo un’ordinanza che permetta, in qualche modo, di arginare le situazioni di rischio di diffusione del contagio. Fra i provvedimenti in procinto di essere adottati ci sarà, a decorrere da giorno 1 gennaio, la temporanea sospensione di scuole o corsi legati ad attività socio sportive e la limitazione di orari e modalità di esercizio di determinate attività commerciali. Sul rispetto di tali misure verranno effettuati dei controlli ed irrogate sanzioni fino a 600 euro.”

“Rimane confermato il numero telefonico mobile già attivo della Polizia Municipale 3394791202 per eventuali emergenze o bisogni dei cittadini isolati.

Inoltre, da lunedì verrà attivato un altro numero telefonico gestito dai nostri ragazzi del Servizio Civile, tramite il quale i cittadini isolati potranno ottenere informazioni o segnalare bisogni ed esigenze urgenti cui non si possa far fronte autonomamente o con l’ausilio di amici e parenti.”