Covid, 54 positivi a Gioiosa Marea. Il Sindaco chiude bar e pub dalle 22 alle 7. 48 i contagiati a Sant’Agata Militello

Esplodono i contagi nei vari comuni della costa tirrenica. Tra questi Gioiosa Marea, dove sono 54 i casi di positività comunicati oggi pomeriggio e 8 le persone in quarantena.

Il sindaco, Giusy La Galia, ha emanato un’ordinanza valida per i giorni 30 e 31 dicembre e 1 gennaio, che dispone la chiusura di tutti gli esercizi commerciali come bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche, rosticcerie sul territorio del Comune nelle giornate del 30.12.2021 – 31.12.2021 e 01.01.2022 a partire dalle ore 22.00 e sino alle ore 07:00, e comunque il divieto di vendita, somministrazione e consumo in luoghi pubblici o aperti al pubblico nelle medesime serate ed orari. Vietata inoltre la vendita, l’utilizzazione e la deflagrazione di ogni tipo di fuoco d’artificio ad esplosione dalle ore 20,00 del 31.12.21 alle ore 7,00 dell’1 gennaio 2022, ad eccezione dei classici “artifici ad effetto prevalentemente luminoso”.

12 i casi segnalati anche nel comune di Piraino, 20 a Librizzi. 48 i casi registrati a Sant’Agata di Militello. Lunghe code segnalate nel comune tirrenico per eseguire i tamponi presso la sede Usca situata in un locale dell’ospedale santagatese.