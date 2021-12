Covid – 3.963 contagi del giorno in Sicilia, di cui 651 nel messinese. In Italia 126.888 con 156 decessi

Non si ferma la crescita dei contagi in Italia: terza giornata consecutiva con un record nella nostra nazione. Sono 126.888 i casi registrati nella penisola nella sola giornata del 30 dicembre 2021. Ieri erano stati oltre 98mila. Le vittime sono 156 ed in testa tra le regioni c’è la Lombardia, con ben 39.152 casi in un solo giorno.

La Sicilia è al nono posto tra le regioni per numero di nuovi casi del giorno, ma i numeri sono ancora in crescita: sono 3.963 i nuovi positivi al Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 3.729) a fronte di 55.769 tamponi, con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 7,1%.

Purtroppo però si registrano altre 17 vittime (ieri 6), che portano il totale da inizio pandemia a 7.498 decessi.

42 in più i ricoverati nei reparti Covid degli ospedali siciliani, per un totale di 834 ospedalizzati, di cui 92 sono in terapia intensiva (3 in più di ieri) con 6 ingressi in 24 ore. I guariti sono stati 1.346 e dunque al momento nell’isola sono 37.946 le persone positive al Covid.

Per quanto riguarda la diffusione dei nuovi contagi nelle singole province in testa c’è Catania con 846 nuovi casi, poi Palermo con 765. Segue Messina con 651. Staccate le altre province: Trapani 438, Agrigento 364, Siracusa 280, Caltanissetta 273, Enna 260 e Ragusa 204.

In Italia:

Sfiorano quota 780.000 gli attuali positivi nella nostra nazione, a fronte di 22.246 guarigioni. Oltre alla Lombardia preoccupano le regioni Toscana (15.830 casi in un giorno), Piemonte (11.515), Campania (11.492) e Veneto (10.376).