Fiamme nella notte a Rocca di Capri Leone. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco nel parcheggio di via Colonnello Varisco, nell’incrocio con la via Provinciale. Il rogo, avvenuto intorno all’1 di questa notte, ha completamente distrutto l’auto.

A domare le fiamme i Vigili del Fuoco della compagnia di Sant’Agata di Militello, intervenuti prontamente sul posto. Si resta adesso in attesa di capire le cause del rogo.