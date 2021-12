Patti – La giovane Ludovica Sarri parteciperà come rappresentante ONU al Change the World 2022.

Notevole traguardo per la pattese Ludovica Sarri, che parteciperà come rappresentante ONU al Change the World 2022.

Scelta tra le oltre 15000 istanze Ludovica, appena quattordicenne, è la più giovane selezionata d’Italia.

A Marzo, pandemia permettendo, volerà a New York dove incontrerà personalità d’eccezione, una fra tutte l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton.

Change the World, del resto, rappresenta il più prestigioso forum internazionale, nonché modello di sviluppo sostenibile del pianeta, fondato sui valori della democrazia e della tolleranza, volto alla formazione consapevole dei leaders di domani.

Di Daniela Buttò