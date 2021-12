Covid, nel messinese numeri in crescita. 142 attuali positivi a Patti, 48 a Capo d’Orlando, ma è caos tamponi

La provincia di Messina conta oltre 4.100 attuali positivi e si conferma tra le province siciliane più colpite dalla quarta ondata covid. 124 i pazienti ricoverati in ospedale, secondo il bollettino di oggi, di cui 19 in terapia intensiva. Anche oggi nella provincia peloritana si contano 3 vittime.

Dati in crescita in tutti i comuni interessati da focolai in atto. A Patti passano da 101 a 142 gli attuali positivi, mentre nel comune di Torrenova nella giornata di oggi si sono registrati ben 21 nuovi contagi, che portano a 27 gli attuali positivi nel comune guidato da Salvatore Castrovinci. Alla base dell’impennata di contagi c’è un cluster tra giovanissimi. Il primo cittadino torrenovese comunica di aver chiesto al direttore generale f.f. dell’ASP di Messina Bernardo Alagna e alla dottoressa Edda Paino direttrice del servizio di Prevenzione un supporto all’Usca di Sant’Agata Militello e di poter effettuare il tracciamento sui tamponi rapidi. “Spero che le mie richieste vengano accolte in tempi rapidi anche perché nel giro di pochi giorni tutto il nostro territorio diventerà zona rossa con ricadute economiche importanti” ha detto Castrovinci. Secondo indiscrezioni sarebbe stato disposto il potenziamento del personale in forza all’Usca di S. Agata con 4 unità.

Arrivano, invece, dopo 4 giorni di attesa, i dati ufficiali che riguardano la situazione epidemiologica a Caronia: 66 i tamponi molecolari positivi, a cui si aggiungono 11 test rapidi rilevati nello screening di massa eseguito ieri, 28 dicembre, su 550 cittadini caronesi che si sono sottoposti al test. 80 le persone in quarantena. Con un video via social il sindaco Pippo Laccoto, ha comunicato che il coronavirus è in rapida diffusione anche nel comune di Brolo: sono 19 i soggetti positivi al test molecolare e ci sarebbero notizie informali di altri tamponi rapidi risultati positivi, il cui numero non è stato però precisato. 48 i casi di positività nel comune di Capo d’Orlando, secondo il dato a questa sera, mentre sono 53 i casi registrati a Tortorici. 16 i casi di positività al test rapido segnalati a Mirto, 13 ad Acquedolci, 12 a Santo Stefano di Camastra. Anche a Tusa si registrano 8 contagiati. Nel comune guidato da Luigi Miceli si sta organizzando uno screening di massa. Ancora nel caos, invece, Mistretta, dove secondo indiscrezioni ci sarebbero 90 casi positivi, ma non c’è ancora, a questa sera, un dato ufficiale.