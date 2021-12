Covid – Anche a Torrenova è boom di contagi. 35 i casi accertati. Il sindaco corre ai ripari

in poche ora i casi accertati a Torrenova passano da 27 a 35. Sembra ormai che il focolaio scoppiato nel piccolo comune tirrenico sia destinato a crescere e il sindaco Salvatore Castrovinci corre ai ripari per cercare di arginare la diffusione del virus.

“La curva dei contagi e la popolazione che ne risulta interessata conferma un trend in esponenziale aumento in una determinata fascia di età. Per questo motivo, ho appena firmato un’ordinanza che dispone la chiusura per 15 giorni di tutte le associazioni ricreative che attraverso la somministrazione di alimenti e bevande possano creare assembramenti tra i propri tesserati, mentre rimane tutto invariato per le associazioni che hanno come scopo sociale la pratica sportiva.” ha scritto in un nota il primo cittadino.

“Visto l’aumento esponenziale dei casi, mentre vi scrivo siamo già arrivati a 35 soggetti positivi, ho voluto firmare un provvedimento sicuramente forte, ma che può contrastare la diffusione del virus soprattutto tra i giovani. Sono alla fine del mio secondo mandato e in questi anni ho sempre aiutato, supportato e collaborato con ogni iniziativa che veniva dal mondo giovanile perché credo nei giovani che sono linfa vitale del nostro paese.” continua il primo cittadino, rivolgendosi poi ai ragazzi “Oggi come non mai ho bisogno del vostro aiuto e vi lancio un appello accorato chiedendovi di fermarvi per 10 giorni, di limitare i contatti, di indossare la mascherina e di rispettare le regole. Anche io alla vostra età mi sentivo invincibile, ma purtroppo questo maledetto virus non risparmia nessuno.

Sono certo che potrò contare sul vostro aiuto e sono certo che tra 15 giorni potremo scrivere un’altra pagina di solidarietà e collaborazione nella nostra Torrenova.”

Visto l’alto numero dei positivi e degli isolamenti, l’amministrazione comunale ha attivato la protezione civile per la consegna di beni di prima necessità e medicine. Per informazioni e richieste i cittadini in isolamento o quarantena possono contattare il Coordinatore Nino Sanfilippo al numero 3470158143.