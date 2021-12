Covid – 4 positivi a Trapani, probabile rinvio del derby contro la Infodrive Capo d’Orlando

La Pallacanestro Trapani ha comunicato questa mattina che, a seguito dei tamponi molecolari effettuati nel rispetto dei protocolli sanitari, quattro membri del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. I soggetti positivi sono in quarantena ed il resto del gruppo sta seguendo in isolamento domiciliare le procedure previste dalle normative in vigore.

La squadra granata dovrebbe giocare il derby di Sicilia domenica 2 gennaio al PalaIlio contro la Infodrive Capo d’Orlando, ma è molto probabile il rinvio della gara.

Visti i tanti soggetti positivi in numerose squadre di Serie A2, l’intera giornata del 2 gennaio potrebbe slittare. L’emergenza pandemica torna a colpire anche la pallacanestro dunque. Le gare in programma per la prossima giornata potrebbero slittare al 16 gennaio e si inizierebbe il girone di ritorno con la terza giornata il 23, per poi in un secondo momento recuperare le gare della prima e seconda giornata di ritorno.

La Infodrive Capo d’Orlando dovrà recuperare inoltre un’altra gara, quella contro la UCC Assigeco Piacenza. Anche in quel caso ci fu il rinvio per un caso di covid-19 tra gli emiliani.