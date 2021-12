Covid – In Italia sono 78.313 i casi del giorno. In Sicilia 2.819 con 28 morti

Giornata record in Italia per i casi di Covid-19 del giorno: sono 78.313 i contagi registrati nella nostra nazione nella sola giornata del 28 dicembre 2021.

Di questi, 28.795 sono solo in Lombardia, la regione con l’incremento più alto rispetto al giorno precedente. Segue il Piemonte con 7.933, il Veneto con 7.403 e la Campania con 7.181.

La Sicilia è all’ottavo posto tra le regioni, con 2.819 casi del giorno, ancora in crescita rispetto ai giorni precedenti, su 50.332 tamponi processati (ieri i nuovi casi erano stati 2.087 su 18.154 test).

Si abbatte così il dato relativo al tasso di positività, che passa dall’11,5% al 5,6%. Purtroppo però si registrano altre 28 vittime, che portano il totale da inizio pandemia a 7.475 decessi.

35 in più i ricoverati nei reparti Covid degli ospedali siciliani, per un totale di 773 ospedalizzati, di cui 88 sono in terapia intensiva (7 in più di ieri) con 9 ingressi in 24 ore. I guariti sono stati 512 e dunque al momento nell’isola sono 32.143 le persone positive al Covid.

Per quanto riguarda la diffusione dei nuovi contagi nelle singole province in testa c’è Catania con 659 casi, segue Messina con 469, poi Palermo con 445. Staccate le altre province: 248 ad Agrigento, 234 ad Enna, 207 a Ragusa, 194 a Siracusa, 183 a Caltanissetta e 180 a Trapani.

Sfiorano quota 600mila gli attualmente positivi nella penisola, mentre le vittime del giorno in Italia sono state 202