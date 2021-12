Acquedolci, al giovane Paolo Nicolosi “Pablo el bono” il riconoscimento per meriti artistici

Nella giornata di ieri, lunedì 27 dicembre, nella sala consiliare del municipio di Acquedolci, in forma ristretta e nel rigoroso rispetto delle norme anti-Covid, si è tenuta la cerimonia di consegna del “Riconoscimento per meriti artistici” a Paolo Nicolosi, detto “Pablo el Bono”.

Paolo, 21 anni, affetto dalla sindrome di down, appassionato di danza da diversi anni, ha partecipato nel 2019 al programma televisivo “Ballando con le stelle on the road” di Milly Carlucci in Rai e lo scorso novembre è approdato su Mediaset alla semifinale del talent show “Tú sí que vales” ideato da Maria De Filippi E Gerry Scotti. Con il suo entusiamo e la grande passione per la danza, Paolo riesce sempre ad emozionare pubblico.

Grande soddisfazione ed emozione da parte del Sindaco Alvaro Riolo e dei presenti nel consegnare a Paolo il riconoscimento per essere stato protagonista in un noto programma televisivo di portata nazionale e aver dato così anche lustro alla cittadina tirrenica.