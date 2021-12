Messina – Evade dai domiciliari nel giorno di Santo Stefano, arrestato dai Carabinieri

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Messina Tremestieri hanno arrestato un messinese, già noto alle forze dell’ordine, per evasione.

Nel corso di un servizio di controllo nei confronti di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, i Carabinieri non hanno trovato l’uomo presso la propria abitazione dove era ristretto agli arresti domiciliari per scontare la pena di cinque anni e dieci mesi per tentata estorsione e incendio. Sono pertanto scattate le ricerche per rintracciarlo allertando, attraverso la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Messina, le pattuglie impegnate nei servizi di controllo del territorio. Le ricerche sono state effettuate nell’area intorno all’abitazione e nei luoghi abitualmente frequentati dal soggetto, che è stato individuato dai Carabinieri nelle vie limitrofe senza alcuna autorizzazione e pertanto è stato arrestato, in flagranza di reato, per essersi arbitrariamente allontanato.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.