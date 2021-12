Covid – In Sicilia oggi 2.087 nuovi casi e 20 vittime, ancora in aumento i ricoverati in ospedale

La Sicilia supera nuovamente quota duemila casi in un giorno: sono 2.087 i casi di Covid- 19 registrati lunedì 27 dicembre nell’isola, a fronte di 18.154 tamponi processati (ieri erano stati 1.727 su 15.334 test).

Il tasso di positività tocca quota 11,5%, nell’isola che è all’ottavo posto tra le regioni per nuovi contagi del giorno, salendo di due posizioni rispetto a ieri. Al primo posto c’è la Lombardia con 5.065 nuovi casi. Gli attuali positivi sono 29.864 (1.335 in più rispetto al dato precedente), a fronte di soli 732 guariti nelle ultime 24 ore. Purtroppo si registrano altre 20 vittime, che portano i decessi a 7.447 sull’Isola da inizio pandemia.

Sale ancora la pressione sugli ospedali siciliani: sono 738 i ricoverati adesso, 28 in più rispetto a ieri; di questi 81 sono in terapia intensiva – 4 in più rispetto a ieri – con 7 nuovi ingressi in 24 ore.

Per quanto riguarda la diffusione dei nuovi contagi nelle singole province in testa c’è di nuovo Palermo con ben 606 casi, segue a ruota Catania con 457 e poi Messina con 299. Poi 250 ad Agrigento, 165 a Siracusa, 131 a Ragusa, 96 a Caltanissetta, 81 a Trapani ed infine 2 ad Enna.

In Italia

30.810 i casi di Covid-19 registrati nella nostra nazione su 343.968 test elaborati. Contagi in aumento rispetto a ieri, ma con un maggior numero di tamponi eseguiti. 142, purtroppo, i decessi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 81). Gli attuali positivi sono 537.504.