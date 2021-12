Consegnati i lavori per la ristrutturazione del Ponte Mela, tempi di ultimazione fissati in 540 giorni

Sono stati consegnati stamattina i lavori per la messa in sicurezza e la ristrutturazione del Ponte Mela che collega sulla litoranea i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. La consegna alla ditta è avvenuta alla presenza del deputato regionale, Onorevole Tommaso Calderone, Capogruppo di Forza Italia all’Ars e del sindaco della Città del Longano, Pinuccio Calabrò.

I tempi di ultimazione dei lavori sono fissati in 540 giorni. L’infrastruttura ha una funzione nevralgica per la viabilità del comprensorio. Negli ultimi anni, tanti e troppi sono stati i disagi vissuti dagli automobilisti, costretti a lunghe file dovute al transito a senso unico alternato.

Grande soddisfazione è stata espressa stamani dall’Onorevole Tommaso Calderone: “Ci ho creduto quando nessuno ci pensava, ho chiesto quando nessuno chiedeva, ho ottenuto mentre gli altri si occupano di polemiche e chiacchiere”. Quindi un ringraziamento, per il suo fattivo impegno, all’Assessore Regionale alle Infrastrutture, Onorevole Marco Falcone, in quota Forza Italia: “Ringrazio l’assessore Falcone per il suo impegno e la sua disponibilità. Oggi, con il sindaco della mia Città, avvocato Pinuccio Calabrò, abbiamo presenziato alla consegna. Questo è il nostro regalo di Natale a Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e a tutto il comprensorio”.