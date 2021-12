A/20, incidente stradale autonomo dopo lo svincolo di Milazzo. Vettura cappottata

Un incidente stradale autonomo si è verificato intorno alle 10:55 di oggi sull’autostrada A/20 in direzione Messina, subito dopo lo svincolo per Milazzo.

Per cause da accertare una vettura ha perso il controllo, sbandando prima e cappottando pericolosamente poi. Secondo le prime informazioni, nonostante il violento impatto al suolo, ci sarebbe solo un ferito lieve. Fortunatamente nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri mezzi, nonostante il traffico del giorno feriale.

Da accertare la dinamica del sinistro. Sul posto la Polizia Stradale di Messina. Si sta procedendo alla rapida rimozione del mezzo, che ha arrestato la sua corsa in mezzo alla carreggiata.