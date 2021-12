Covid – Caronia, boom di contagi. Una cinquantina i casi accertati

Secondo le prime comunicazioni ricevute dagli organi di competenza, ad oggi, a Caronia si registrano circa 50 cittadini positivi al COVID-19, mentre si rileva la presenza di una cospicua quantità di persone posta in isolamento fiduciario.

La notizia è stata data dall’amministrazione comunale caronese via social poco dopo le 20.30 di oggi, domenica 26 dicembre.

“Nell’attesa di avere riscontri numerici ufficiali più dettagliati circa il numero di positivi presenti sul nostro territorio, il Sindaco e l’amministrazione hanno fortemente voluto, richiesto e ottenuto la presenza di un presidio per lo screening generale della popolazione.” di legge nelle nota “A decorrere dalle ore 10:00, di martedì 28 Dicembre, in piazza Caronesi nel Mondo, sarà possibile sottoporsi a tampone rapido GRATUITO, attraverso la modalità drive in. Al fine di contenere il diffondersi ulteriore del contagio, si invita la cittadinanza ad aderire in maniera massiccia e responsabile.” conclude l’amministrazione guidata da Giuseppe Cuffari