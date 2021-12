Capo d’Orlando – Auto va fuori strada e si ribalta, solo lievi ferite per il conducente

Incidente autonomo, nel pomeriggio di oggi a Capo d’Orlando, sulla via Consolare Antica, nei pressi dell’incrocio con Via Torrente Forno.

Erano da poco passate le ore 16 quando un uomo, che viaggiava da solo a bordo di un’auto che procedeva in direzione Messina sulla Via Consolare Antica, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua Chevrolet, che ha sfondato il muretto e finito la sua corsa fuori strada, ribaltandosi dopo essere precipitata da circa 2 metri.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’altra auto, una Fiat Punto che era parcheggiata sulla Via Consolare Antica.

Sul posto un’ambulanza del 118 per i soccorsi, i Carabinieri della Stazione di Capo d’Orlando per i rilievi ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant’Agata, che si stanno occupando del recupero dell’auto e della messa in sicurezza di una cabina elettrica andata distrutta nell’impatto.