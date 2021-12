Vigili “Green” – A Brolo, sotto l’albero, le bici elettriche per la Polizia Urbana

Sono state consegnate nei giorni scorsi, a Brolo, due bici elettriche che il personale del Corpo di Polizia Urbana utilizzerà per gli spostamenti di servizio durante il controllo quotidiano del territorio.

“Queste biciclette a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero – dice l’assessore Nuccio Ricciardello – sono il passo iniziale per una green mobility ma diventano anche uno strumento importante per la nostra polizia urbana chiamata quotidianamente a spostarsi per le vie cittadine per assolvere ai tanti compiti ai quali è designata – tra monitoraggio e controllo del territorio”.

Una prima sperimentazione da inquadrare in un progetto che punta a creare nel paese quel “cambio di mentalità”, tra sensibilizzazione, innovazione, e servizi, tesi a migliorare la qualità dell’aria, mediante l’abbattimento delle emissioni di CO2.

E l’assessore aggiunge “si inizia da un primo passo che sappiano già che non sarà episodico, e si colloca nel tema del determinare le condizioni per una migliore qualità della vita in paese, tema fondamentale di questa amministrazione comunale che intende affrontare la mobilità non con una soluzione unica, ma con diversi sistemi ed interventi integrati e nei prossimi giorni saranno, in tal senso, quattro colonnine per le ricariche rapide elettriche delle auto”.