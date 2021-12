Trema la terra nel catanese: una decina le scosse registrate. La più forte di 4.3

Sciame sismico nel catanese: una decina di scosse sono state rilevate dall’INGV questa sera nelle vicinanze di Motta Sant’Anastasia. La più forte è stata di magnitudo 4.3, alle 22.33.

La scossa ha avuto una magnitudo di 4.3, con ipocentro a 11 km di profondità. L’epicentro è stato rilevato nella città di Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. Nei minuti precedenti e in quelli successivi ci sono state altre scosse di minore entità, sempre nella stessa zona: la prima alle 21.34 (2,4); l’ultima alle 23.22 (2,2). Al momento non sono stati rilevati danni a persone o edifici.