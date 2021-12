I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio in una abitazione a Milazzo in via Marina Garibaldi 347, alle ore 20.30.

L’incendio sembra sia stato innescato da una stufa elettrica vicino al letto, dove stava riposando il proprietario.

La squadra del distaccamento di Milazzo è intervenuta prontamente per estinguere l’incendio, imbragare l’infortunato sulla spinale e, trasportarlo fuori dall’abitazione e affidarlo alle cure dei sanitari.