Decreto di Natale: validità Green Pass ridotta a 6 mesi, stop feste in piazza e discoteche

Il governo ha approvato un nuovo decreto, in vista delle ormai prossime festività natalizie, per contrastare la variante Omicron, che si sta diffondendo rapidamente in tutta Italia.

Nel dettaglio le misure.

Diventa obbligatorio indossare la mascherine all’aperto in tutta Italia (in Sicilia la misura è già presente). Inoltre nei luoghi chiusi (come ristoranti, cinema e teatri), sui trasporti pubblici (sia quelli cittadini che ad alta percorrenza) non basteranno quelle chirurgiche o di stoffa: saranno necessarie le FFP2, così come per partecipare a eventi pubblici sportivi al chiuso e all’aperto, come le partite allo stadio.

Tra le altre misure l’obbligo del Green Pass “rafforzato” è stato esteso ad altri luoghi pubblici. Il Super Green Pass, che si ottiene solo con la vaccinazione o con la guarigione dal coronavirus, sarà necessario anche per accedere a musei, sale bingo, parchi tematici, centri culturali, palestre, piscine, e anche per la consumazione al bancone di bar e ristoranti. Il Green Pass “base” sarà invece esteso ai corsi di formazione in presenza.

Fino al 31 gennaio, inoltre, saranno chiuse tutte le discoteche e vietate le feste previste in piazza e i concerti all’aperto in tutta Italia per evitare assembramenti.

Infine dal primo febbraio la validità del Green Pass verrà ridotta da 9 a 6 mesi. La misura scatterà tra 40 giorni, per dare tempo a tutti coloro che non hanno fatto la terza dose di recarsi negli hub vaccinali. Con un’ordinanza del ministero della Salute verrà inoltre anticipata ulteriormente la possibilità di fare il booster: da 5 a 4 mesi.