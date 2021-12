Gioiosa Marea – Approvata variazione di bilancio per pagare i debiti e sostenere le imprese

Oltre un milione di euro immessi nell’economia locale per pagare vecchi debiti e sostenere le imprese commerciali in grave sofferenza a seguito dell’emergenza Covid. È la sintesi dell’esito del Consiglio Comunale di Gioiosa Marea che ieri sera ha approvato, su proposta del Sindaco Giusy La Galia, la variazione di bilancio di previsione relativa all’anno 2021 legata all’avanzo di amministrazione vincolato e accantonato del rendiconto di gestione 2020 per un milione e 255mila euro.

Si tratta di un passaggio importante in quanto le risorse serviranno a pagare vecchie passività e debiti fuori bilancio risalenti anche a decenni fa. Inoltre, su circa 245mila euro di fondi non spesi nell’anno 2020, 70mila sono stati destinati alle imprese e alle attività commerciali di Gioiosa Marea costrette alla chiusura a causa della pandemia, mentre circa 140mila euro serviranno a migliorare la macchina amministrativa.

Soddisfatta la prima cittadina Giusy La Galia che ringrazia l’Ufficio Economico Finanziario per il lavoro svolto: “Stiamo affrettando i tempi per riassorbire il piano di rientro e tornare alla sana gestione ordinaria che ci consentirà di operare al meglio garantendo i servizi e dando le risposte attese dalla comunità. Gli sforzi di questi primi due mesi, pur consapevoli delle difficoltà con cui siamo costretti a confrontarci, sono rivolti nella direzione di tornare alla normalità amministrativa, sostenere l’economia cittadina e complessivamente di migliorare la qualità della vita della nostra comunità. Ringrazio i cittadini che stanno comprendendo l’impegno messo in campo dall’intera Amministrazione e dal Consiglio Comunale. Credo che per Gioiosa Marea, ci siano le condizioni per guardare al futuro con ottimismo già a partire dal nuovo anno”.