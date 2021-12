Tragedia nell’agrigentino, una bimba di due anni muore in un incendio

L’ennesima tragedia che colpisce la Sicilia. Una bambina di soli 2 anni è deceduta questa sera a causa di un incendio scoppiato nella sua abitazione a Palma di Montechiaro, nell’agrigentino.

Ancora da ricostruire le cause dell’incendio, con la Procura di Agrigento che ha aperto un’inchiesta le cause del rogo.

Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che l’incendio si sia sviluppato a causa di un corto circuito. La piccola, al momento dello scoppio del rogo, stava dormendo al primo piano, mentre i genitori si trovavano al piano terra.

Quando si sono sviluppate le fiamme è stato impossibile raggiungerla per trarla in salvo.

Vano anche l’intervento dei vigili del fuoco: quando sono riusciti a superare il muro di fiamme per la piccola ormai non c’era più nulla da fare. Adesso le indagini per scoprire le cause della tragedia.