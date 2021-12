Tragico tamponamento in tangenziale nei pressi dell’uscita di Messina centro, in direzione Catania nel quale ha perso la vita una 68enne. La donna secondo le prime informazioni viaggiava su una Fiat Punto come passeggera. Nell’urto sarebbe stata stata sbalzata fuori dall’abitacolo morendo sul colpo.

Ci sarebbero anche altre persone ferite, ma in modo non grave.

Sul posto Polizia stradale per i rilievi di rito. Sull’autostrada, riaperta su una sola corsia, traffico rallentato.