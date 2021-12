Covid – Aumentano contagi e pressione ospedaliera, l’Italia va verso la zona arancione – VIDEO

Ipotesi riduzione della durata del Green pass da 9 a 5 o 7 mesi, ma anche accelerazione sulle terze dosi: c’è questo e anche l’inasprimento delle misure restrittive per le festività natalizie sul tavolo del governo.

Il premier Draghi ha convocato la cabina di regia per giovedì 23 dicembre. Intanto sono sempre di più le regioni in giallo: da oggi a Calabria, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Bolzano si sono aggiunte Liguria, Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento, ma l’idea di un nuovo peggioramento spaventa il governo italiano.

Per il passaggio in zona arancione i territori dovranno registrare un’incidenza superiore ai 150 casi ogni 100mila abitanti, già oltrepassata in tutta Italia, il 30% di posti letto occupati nei reparti ordinari e il 20% nelle terapie intensive. L’eventuale passaggio in zona arancione comporterà una distinzione ancora più netta tra i possessori del Super Green pass e di chi avrà scelto di non vaccinarsi contro il Covid. Tra le misure più severe quella di non poter uscire dal Comune di residenza se sprovvisti di green pass rafforzato, se non per motivi di lavoro, necessità o urgenza.

Intanto per giovedì 23 dicembre il premier Draghi ha convocato un incontro della cabina di regia: sul tavolo l’obbligo di mascherina all’aperto ed il tampone per partecipare ad eventi o andare in discoteca.

La variante Omicron fa paura ed “è una corsa contro il tempo”, sottolinea il ministro della Salute Speranza, che chiede agli italiani di tenere altissimo il livello di attenzione e di fare uno sforzo in più nel rispettare le misure: “è necessario indossare i dispositivi di protezione – dice il ministro –, mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti, oltre a prenotarsi per la terza dose, che può dare una protezione aggiuntiva contro la nuova variante”.