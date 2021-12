Pettineo – L’amministrazione premia gli studenti più meritevoli

Si è tenuta giovedì 16 Dicembre 2021, presso il salone della scuola secondaria di primo grado “L. Pirandello” di Pettineo e nel pieno rispetto delle normative anti COVID-19, la cerimonia di consegna delle borse di studio volute dall’Amministrazione Comunale e destinate agli studenti più meritevoli, che hanno frequentato la quinta classe della scuola primaria e la terza classe della scuola secondaria di primo grado di Pettineo.

Questi ultimi 2 anni di pandemia non sono stati di certo facili, nemmeno dal punto di vista didattico, colmi di innumerevoli difficoltà, che però non hanno scoraggiato il senso del dovere allo studio dei ragazzi premiati. Proprio per questo, l’amministrazione comunale di Pettineo, ha voluto riconoscere delle borse di studio, non solo ai più meritevoli dell’ultimo anno scolastico 2020/21, ma anche a coloro che si sono contraddistinti nell’anno scolastico 2019/20 e che non era stato possibile premiare.

I ragazzi sono stati accolti dalla Dirigente dell’Istituto Comprensivo, Prof.ssa Ferlito, e dai loro insegnati che in questi anni li hanno seguiti e accompagnati nel percorso di studi e di crescita sociale e culturale; presenti per l’Amministrazione il Sindaco Domenico Ruffino accompagnato dall’assessore all’istruzione Mariolina Sanguedolce, dal Presidente del Consiglio Comunale Gianfranco Gentile e dalla consigliera Laura Rudilosso che hanno consegnato ad ogni alunno una pergamena ricordo.

Il Sindaco Domenico Ruffino nel suo intervento ha tenuto a precisare come “L’impegno nello studio assume un profondo significato sociale e culturale ed è alla base del progresso della nostra comunità, per questo al fine di stimolare i giovani ad ottenere i migliori risultati negli studi e di proseguire il proprio percorso formativo, la nostra Amministrazione si è posta l’obbiettivo, compatibilmente con i limiti di bilancio di un piccolo Comune, di istituire delle borse di studio da destinare ai più meritevoli anche al fine di evidenziare come l’impegno nello studio, assume un profondo significato sociale e culturale ed è alla base del progresso della nostra comunità”. In conclusione del suo intervento il Sindaco ha salutato i ragazzi e le ragazze premiate dicendo loro: “Quella di oggi sarà una giornata che ricorderete sempre, voglio rimarcare come sia bello essere qui oggi a congratularmi con tutti Voi e con i Vostri genitori per l’obiettivo e il traguardo raggiunto, con l’auspicio che sia il primo di una lunga serie.”

L’Assessore Sanguedolce nel suo intervento ha voluto sottolineare come i risultati raggiunti dai ragazzi sono il frutto del lavoro e della professionalità del corpo docente: “Complimenti ovviamente anche a tutto il corpo docente e al personale scolastico per avervi accompagnato in questo percorso di crescita, siamo fieri per come vi abbiano formato, insieme e in collaborazione con i vostri genitori, cittadini responsabili pronti a rivestire ruoli importanti nella nostra società. L’obiettivo raggiunto oggi da tutti Voi studenti, deve essere l’inizio di un percorso di crescita, verso mete sempre più importanti, nella ferma convinzione, che la nostra società, ha bisogno di giovani di talento, che diventeranno gli uomini o donne del nostro domani, apportando il loro indispensabile contributo per la crescita della nostra società.”

Agli studenti più talentuosi, i cui nominativi ovviamente sono stati dal collegio dei docenti, sono state consegnate da parte dell’amministrazione comunale 4 borse di studio, ciascuna delle quali del valore di € 300,00.

Alla fine dopo un brindisi e dopo lo scambio degli auguri di Natale, il Sindaco ha dato appuntamento ai ragazzi che seguivano collegati in video, l’appuntamento al 2022 per la premiazione degli studenti che si distingueranno nel corso dell’anno scolastico 2021/2022.