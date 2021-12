Barcellona – Fino al 22 dicembre chiuse le scuole fino alle secondarie di primo grado

E’ arrivato il parere con cui il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Messina, accoglie parzialmente la richiesta del sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò, sulla chiusura della scuole.

L’ASP, visto il peggioramento del trend epidemico nella popolazione scolastica, ha autorizzato la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di Barcellona Pozzo di Gotto, fino alle secondarie di primo grado.

“Con questo parere – dichiara Calabrò – e in conformità agli indirizzi forniti dalla Regione e dalla Prefettura, oggi stesso ho potuto immediatamente adottare l’ordinanza n. 43 che dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza, dal 20 al 22 dicembre e comunque fino alla data di inizio della sospensione delle attività scolastiche per le festività natalizie come stabilita dal calendario scolastico, nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dei servizi educativi per l’infanzia di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e degli asili nido, pubblici e privati, funzionanti a Barcellona Pozzo di Gotto.

Sempre oggi – e sempre a tutela della salute dei nostri figli più giovani – ho anche richiesto al Commissario per l’emergenza COVID-19 dell’ASP di Messina di attivare nei giorni di sospensione anche una campagna vaccinale dedicata alla popolazione studentesca interessata dall’ordinanza 43/2021, in buona sostanza ai bambini fino a 12 anni, per i quali la campagna vaccinale nazionale si è aperta soltanto da poco tempo.”