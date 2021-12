Covid – In Sicilia 1.522 nuovi casi, 11 le vittime. In aumento i ricoveri ordinari, in calo le terapie intensive

Ancora una crescita dei nuovi contagi di covid-19 in Sicilia: sono 1.522 i nuovi casi di Covid-19 a fronte di 30.762 tamponi processati quelli registrati nel bollettino di venerdì 17 dicembre. Per il quarto giorno di fila la Sicilia supera quota mille casi in un giorno (ieri i contagi giornalieri erano stati 1.346 su oltre 31mila test).

Il tasso di positività sale dal 4,2% al 4,9% nell’isola, che resta comunque al settimo posto tra le regioni per nuovi contagi. Nelle prime posizioni, con 5.590 nuovi casi c’è la Lombardia, mentre segue a ruota il Veneto, con 5.557 casi del giorno.

Intanto in Sicilia gli attuali positivi al Coronavirus sono 19.118, con un incremento giornaliero di 925 casi. I guariti sono 586, mentre le vittime sono 11 e portano il totale dei decessi a 7.329.

Aumentano ancora, di 23 unità, i ricoverati nei reparti Covid dell’isola: adesso sono 533 in totale. Diminuiscono però quelli in terapia intensiva: sono 48, 4 in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province: Catania ancora in testa con 356 casi, segue Palermo con 330 e Messina 266. Poi Trapani 155, Siracusa 135, Caltanissetta 104, Agrigento 69, Ragusa 60 e Enna 47.

In Italia sono stati 28.632 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 26.109. Sono invece 120 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 123.