Domenica gara importantissima per i biancoazzurri, che giocheranno alle 17.00 contro la UCC Assigeco Piacenza. Per l’occasione il main sponsor Infodrive ha pensato ad una sorpresa per tutti i tifosi dell’Orlandona

Sabato dalle 9.30 alle 13, recandosi in sede, si potrà ricevere in omaggio un biglietto gratuito per la gara contro Piacenza.

Un vero e proprio Natale Biancoazzurro grazie ad Infodrive.