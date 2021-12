S.Agata Militello, l’interrogazione consiliare al sindaco: “Nessuna relazione annuale presentata”

Nell’oggetto dell’interrogazione consiliare inviata dalla consigliera di minoranza Melinda Recupero nei confronti del sindaco di S.Agata di Militello Bruno Mancuso si legge: “Mancata presentazione della relazione annuale del Sindaco prevista dall’art.17 della Legge Regionale n’7/1992”

Il Sindaco, dunque, non avrebbe sottoposto sin dal primo anno del suo insediamento dell’attuale mandato amministrativo, nessuna relazione annuale per rendicontare la propria attività. La consigliera definisce questa inadempienza come “un’omissione di legge ed istituzionale inaccettabile ed intollerabile”, che offende soprattutto i cittadini santagatesi a cui non si garantirebbe la piena trasparenza. Si attende adesso una risposta urgente ed orale da parte del primo cittadino ed una seduta di “question time”.