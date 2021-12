Gioiosa Marea: approvato il regolamento per l’installazione degli impianti di telefonia mobile, trasmissione dati, videofonia e telecomunicazioni

Il consiglio comunale di Gioiosa Marea ha approvato, su proposta dell’assessore al territorio e all’ambiente Teodoro Lamonica il regolamento per l’installazione degli impianti di telefonia mobile, trasmissione dati, videofonia e telecomunicazioni. Consta di diciotto articoli.

Lo scopo del regolamento è quello di disciplinare l’installazione, la modifica, l’adeguamento e l’esercizio degli impianti stazione radiobase per la salvaguardia della salute dei cittadini e di minimizzare l’impatto urbanistico-paesaggistico-ambientale delle nuove installazioni con l’individuazione di aree idonee, sia per i nuovi impianti che per favorire la ricollocazione di quelli esistenti, minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da impianti e apparecchiature per telefonia mobile, razionalizzare la collocazione delle installazioni di telefonia mobile sul territorio comunale, privilegiando l’utilizzo di elementi emergenti già esistenti e favorire una gestione trasparente delle pratiche, per una corretta informazione alla popolazione.

E’ stato stabilito che sarà predisposto un piano dove è possibile installare le antenne, quali sono i siti sensibili e le distanze da tenere da essi entro i quali non è possibile l’installazione. Si prevede, inoltre, la tempistica e le modalità dei controlli da effettuare per fare rispettare le regole già istituite con lo stesso regolamento. Per il sindaco Tindara La Galia è importante l’approvazione di questo regolamento perché è uno strumento a tutela dei cittadini.