Patti: chiusa al transito una parte della via Roma

Una parte della via Roma, nel centro storico di Patti, è stata chiusa in via precauzionale, perchè sono cadute alcune pietre nei pressi del ponteggio istallato nel 2009 e venduto al comune nel 2014.

Oggi sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Patti – già hanno svolto qui svariati sopralluoghi in passato – e l’ingegnere Tindaro Triscari, responsabile comunale della protezione civile. Da quel che sembra è peggiorata la situazione di alcuni immobili; nel settembre scorso era stata segnalata l’ennesima criticità, quando al passaggio di un mezzo alcuni tubi posti alla base del ponteggio si sono spostati.

Oggi il crollo di alcune pietre ha fatto comprendere che i rischi sono aumentati, non dimenticando che nella piazza vicina ci sono parcheggi per i disabili ed in questa parte della città risiedono persone anziane con gravi patologie. La situazione potrebbe evolversi in positivo se è vero che alcuni privati a stretto giro potrebbero effettuare un intervento di messa in sicurezza che azzererebbe il rischio di crolli, togliendo finalmente da li il ponteggio, “liberando” anche la strada.