È a Sinagra il miglior birrificio siciliano: premio “Best in Sicily” 2021 per “Epica”

È Epica il miglior birrificio artigianale di Sicilia secondo“Best in Sicily” 2021, l’evento che premia le eccellenze siciliane del gusto e dell’ospitalità. A ritirare il prestigioso riconoscimento sul palco del Teatro Vittorio Emanuele di Messina sono stati Carmelo Radici, Pietro Cardaci e Elio Mosè, titolari del Birrificio Artigianale Epica di Sinagra.

Epica nasce nel 2010 dalla passione per la birra artigianale di tre amici, diventati poi soci: dopo l’inizio da homebrewers su un piccolo impianto in cantina, nel 2013 è nato ufficialmente il birrificio in contrada Filippello a Sinagra, dando vita ad un’impresa d’eccellenza che fin dalla nascita ha fondato le sue basi sulla volontà di raccontare una storia che parla di studio e passione, ma anche di territorio.

Giunto alla 13esima edizione, negli anni scorsi il premio ha visto sfilare le eccellenze siciliane dell’agroalimentare, e quest’anno ha premiato anche il lavoro e la tenacia di tre amici che hanno scelto di rimanere in Sicilia per scommettere sul proprio territorio: “Siamo orgogliosi e onorati di questo riconoscimento – commentano –, che premia l’impegno che sin dall’apertura abbiamo profuso per la crescita del nostro Birrificio Epica. Siamo felici che il premio sia arrivato proprio quest’anno che abbiamo deciso di fare un altro grande passo e trasformarci in birrificio agricolo, per porre sempre più attenzione alla filiera delle materie prime che produciamo e utilizziamo. Questo premio ci dà la grinta per non smettere mai di migliorare le nostre birre e il nostro lavoro, ci sprona ancor di più a continuare le collaborazioni con gli altri produttori del territorio”.