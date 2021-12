Ravanusa, trovato il corpo dell’ultimo disperso. Sale a 9 il bilancio delle vittime

Si spegne l’ultima speranza di trovare altri superstiti tra le macerie della terribile esplosione avvenuta sabato sera a Ravanusa, per una fuga di gas. E’ stato ritrovato dai vigili del fuoco anche il corpo del 33enne Giuseppe Carmina figlio di Calogero Carmina, il cui cadevere è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi. I cadaveri erano nel garage della palazzina crollata per la violenta esplosione di sabato scorso. Erano ultimi due dispersi dell’esplosione di Ravanusa che ancora mancavano all’appello. Sono 9 in tutto le vittime.

Ad Agrigento per mercoledì è stato proclamato il lutto cittadino. La città dei Templi si stringe alla comunità dell’Agrigentino in questo momento di grande dolore “per esprimere cordoglio e partecipazione al sindaco e all’amministrazione comunale”. Sarà osservato, in tutti i luoghi pubblici, alle ore 12, un minuto di silenzio in segno di lutto per le vittime della tragedia.