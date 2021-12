Controlli Green Pass. 7 persone sanzionate su 1600. Nessuna chiusura di attività

Secondo l’ultimo report della Prefettura di Messina, relativo ai controlli green pass sulla città metropolitana e provincia, sono state sanzionate in totale 7 persone su 1600 controllate.

Sono 248 le attività e gli esercizi commerciali esaminati e fra queste, 4 titolari sono stati multati per l’inosservanza delle disposizioni relative al possesso della certificazione verde e all’uso delle mascherina. Nessuna disposizione, tuttavia, circa la chiusura di tali attività.

I controlli continuano incessantemente, sulla base del piano delle attività di verifica adottato dal Prefetto, uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, unitamente a personale dell’Esercito Italiano, della Capitaneria di Porto, del Corpo Forestale Regionale e delle Polizie Locali e Metropolitana, stanno operando non solo per riscontrare le verifiche effettuate in prima battuta dagli operatori economici e del trasporto pubblico, ma anche e soprattutto a supporto degli stessi.

Gli esiti numerici dei controlli effettuati a campione, sia sulle attività sia sulle persone, anche nel Capoluogo e nelle varie province, hanno evidenziato una buona risposta alle più stringenti disposizioni normative dettate a prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza corona virus e le sue varianti.

Anche nei prossimi giorni, le assidue attività di controllo a campione proseguiranno serrate e con modalità differenziate su tutto il territorio.