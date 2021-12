Sant’Agata Militello, chiuso il lungomare sul tratto interessato da crolli e lesioni

È stato necessario chiudere al passaggio di auto e pedoni il tratto di lungomare che va da Villa Bianco all’inizio di Villa Falcone-Borsellino a causa dei danni causati dalle mareggiate.

Per garantire la sicurezza dei cittadini, infatti, con ordinanza numero 89 del 13 dicembre 2021 a firma del comandante di Polizia Locale Walter Campagna è stata disposta la chiusura al transito veicolare e pedonale, nonché il divieto di sosta e di fermata sulla parte di litoranea recentemente interessata da crolli e preoccupanti lesioni della banchina, che giorno dopo giorno cede sotto la forza dei marosi. Il tratto chiuso è compreso tra piazzale Peppino Impastato e la locale caserma della compagnia dei Carabinieri. Resta da capire cosa succederà domani mattina per il mercato settimanale del martedì, che in buona parte si svolge sul tratto della strada che oggi è stata chiusa, ovvero tra l’area di Piazzale Impastato e la Via Milazzo. Sarà l’amministrazione comunale a dover valutare e decidere se e dove spostare gli ambulanti.

La strada era già stata chiusa al passaggio sabato scorso, quando a causa delle forti onde per la mareggiata in corso, sul tratto si erano riversati sassi e sabbia e la strada era rimasta chiusa anche nella giornata di domenica, visti gli ulteriori danni causati dalla mareggiata.

Il provvedimento non ha una durata prestabilita. La riapertura del lungomare sarà, infatti, disposta in base alle condizioni di praticabilità del tratto, previa valutazione dall’ufficio tecnico comunale.

Le auto dovranno quindi percorre la Via Cosenz, per la quale contestualmente è stato disposto il temporaneo doppio senso di circolazione. La chiusura al transito riguarda anche tutte le traverse che immettono sul tratto interdetto.