Patti: raccolta solidale promossa dall’istituto comprensivo “Pirandello”

Anche quest’anno l’istituto comprensivo “Pirandello”, diretto dalla professoressa Tilde Graziano, ha promosso, in prossimità delle festività natalizie, una raccolta di generi alimentari e per l’igiene personale da destinare alle parrocchie di Patti, per essere distribuiti alle famiglie meno abbienti.

Una vera e propria gara di solidarietà che ha coinvolto alunni, insegnanti e genitori; ognuno ha posto il proprio “mattoncino” per una generosità che è andata oltre le attese, allo scopo di far sentire al maggior numero possibile di famiglie in difficoltà che è davvero Natale. La raccolta è stata, ovviamente, preparata nelle varie classi, in cui è stato spiegato il senso della stessa e le finalità e ha coinvolto i ragazzi e le proprie famiglie, entusiasti di poter dare il proprio “dono”.

La palestra coperta della scuola media di piazza XXV Aprile si è “riempita” di pasta, scatolame, biscotti, riso, zucchero, omogeneizzati, panettoni, pandori, che poi sono stati sistemati in apposite scatole e consegnati alle parrocchie pattesi. Una larga rete di solidarietà su tutto il territorio per dare un po’ di speranza a chi l’ha persa e per “essere vicini” a chi ha veramente bisogno di sostegno e di aiuto concreto.

“Nonostante la pandemia, nonostante le tante difficoltà del momento che stiamo vivendo, tutti sono stati davvero speciali – ha spiegato la dirigente Graziano -, tutti hanno sostenuto l’iniziativa, le famiglie sono state fattivamente presenti. Siamo soddisfatti di quanto

realizzato per poter essere, nel nostro piccolo, artefici di concreti gesti d’amore”. “Natale è proprio la festa del dono, la festa della famiglia, e il nostro istituto è una famiglia consapevole dei bisogni del nostro territorio, in special modo proprio di tante famiglie”.

Gli insegnanti, invece, hanno dato un’offerta in denaro, con la quale sono stati realizzati dei buoni da donare, sempre tramite le parrocchie, ad alunni meno abbienti per l’acquisto di capi di abbigliamento.