Maratona, il fitalese Antonio Lollo conquista il Tricolore a Reggio Emilia

È tricolore per il 31enne Antonio Lollo di San Salvatore di Fitalia e che vive a Clusone in provincia di Bergamo. Il campione ha vinto ieri il titolo con il tempo di 2h16:22 migliorando ampiamente il record personale.

In una splendida domenica di sole e con un pubblico numeroso ad accompagnare partenza e arrivo grandi emozioni per il siciliano Antonio Lollo nella 25esima edizione della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore, che assegnava i titoli italiani assoluti e master. Il giovane fitalese ha infatti conquistato il titolo assoluto con la maglia dell’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter, insieme ad Arianna Lutteri del Team Km Sport. Per entrambi è il primo successo a livello nazionale, con un pubblico numeroso ad accompagnare partenza e arrivo.

Doppia soddisfazione per Antonio, che di mestiere fa il poliziotto, che oltre al titolo ha migliorato ampiamente il suo record personale con il tempo di 2h16:22 davanti all’emiliano Alessandro Giacobazzi (Aeronautica), secondo degli italiani in 2h19:27, e a Nadir Cavagna (Atl. Valle Brembana), 2h21:08 all’esordio sulla distanza.

L’ex ciclista alle soglie del professionismo è riuscito a staccare gli altri italiani poco dopo metà corsa, viaggiando con una ventina di secondi di margine prima di incrementare lo stacco nel finale, sulla scia degli atleti africani non in gara per il Tricolore e provando poi anche a tirare il gruppo di testa.