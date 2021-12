Ravanusa, si continuano a cercare i dispersi. Il comunicato del prefetto di Agrigento

“Sono ancora in corso le operazioni di ricerca degli ultimi sei dispersi da parte delle squadre specialistiche dei vigili del fuoco, ma al momento non ci sono novità in ordine all’individuazione di altri corpi.”

E’ quanto afferma la prefettura di Agrigento con una nota diramata alle 16.00 di oggi.

“Finora sono state tratte in salvo due donne e recuperate le salme di due donne e un uomo. Si continua a cercare senza sosta con l’ausilio delle squadre cinofile e usar (urban search and rescue) dei vigili del fuoco. Le operazioni proseguiranno durante tutto il resto della giornata e anche questa notte.” continua la nota “Presso la scuola elementare limitrofa all’area delle ricerche è stato attivato un punto di ascolto con psicologici dell’ASP di Agrigento a cui possono rivolgersi i familiari dei dispersi e gli abitanti dell’area interessata sgomberati a seguito del crollo. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti intorno alle 18:30”