Naso – Crolla il muro di una casa abbandonata, i detriti finiscono in strada. Chiusa la SS116

Ancora disagi e situazioni di pericolo per gli abitanti del centro storico di Naso.

Probabilmente a causa delle copiose precipitazioni di questi giorni stamattina è infatti crollato il muro di un’abitazione abbandonata sita sulla Strada Statale 116, importante arteria viaria che costeggia il centro storico.

I detriti provocati dal crollo si sono riversati sulla strada, rendendo necessaria la chiusura immediata al transito del tratto stradale (tra la salita che conduce al Chiostro dei Minori Osservanti e l’ingresso al centro storico), per la messa in sicurezza e le verifiche di stabilità dell’immobile.

Per evitare l’isolamento del centro storico è così stato liberato dalle transenne e riaperto al traffico, in entrambi i sensi di marcia, il tratto della 116 che conduce alla frazione Bazia, in cui da alcune settimane sono cominciati i lunghi lavori di messa in sicurezza del costone in frana.

Insomma, i nasitani si trovano a fare i conti con l’ennesimo disagio, ma stavolta si spera che duri meno possibile e che i lavori sul costone possano riprendere in fretta.