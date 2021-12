Torrenova registra la prima vittima del Covid. Il virus si porta via una signora di 84 anni

Ha perso la sua battaglia contro il Covid ieri, venerdì 10 dicembre, una 84enne di Torrenova. La signora, che contrariamente a quanto diffuso inizialmente dall’Asp di Messina, era vaccinata con doppia dose contro il Coronavirus, è spirata al Policlinico di Messina, dove si trovava ricoverata da alcuni giorni.

Intanto nel comune torrenovese, così come comunicato dal sindaco Salvatore Castrovinci, i numeri dell’emergenza Covid stanno fortunatamente migliorando.

Sono rimasti 4, al momento, gli attuali positivi sul territorio comunale, ancora in calo rispetto ai 7 residenti contagiati dell’8 dicembre, e nessun torrenovese si trova in isolamento in attesa di tampone.

“Avevo scritto ai vertici regionali che i numeri sarebbero diminuiti – ha scritto il primo cittadino -, e ritengo che la tempestività dei provvedimenti e l’alta percentuale di vaccinati del nostro comune hanno fatto la differenza. Continuiamo ad agire da comunità come sempre abbiamo fatto e riprendiamoci piano piano la nostra vita riconquistando la normalità di sempre”.